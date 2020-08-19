شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء بايرن ميونخ أمام ليون في نصف نهائي «تشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عند التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، تتجه أعين عشان الساحرة المستديرة نحو اللقاء الأهم والأبرز في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين العملاق الألماني بايرن

بايرن ميونيخ مُحطم برشلونة بالثمانية يواجه ليون طارد كبار أوروبا في نصف نهائي «التشامبيونزليج»

ميونيخ الذي هزم برشلونة بثمانية بالجولة الماضية، ونظيره ليون الفرنسي، على أرض ملعب «ملعب خوسيه الفالادي».

يسعى فريق البافاري لتحقيق الثلاثية بعد تتويجه بالدوري والكأس الألمان، فضلا عن أنه الفريق الأوروبي الوحيد الذي فاز في كل مبارياته بدوري الأبطال هذا الموسم مع مسجلا 39 هدفا خلال 9 مباريات.

يدخل فريق بايرن موينيخ لقاء اليوم بمعنويات فنية مرتفعة لعنان المساء عقب فوزه التاريخي على فريق برشلونة الإسباني في دور ربع النهائي بالجولة الماضية ثمانية أهداف مقابل هدفين، ساعيا لاجهاض انتفاضة ليون الفرنسي في دور نصف النهائي خاصة وأنه الفريق الذي أخرج كبار أوروبا ما بين أتلتيكو مدريد أو مانشستر سيتي.

وأصبح فريق ليون الفرنسي حديث العالم الرياضي بعدما تمكن من الإطاحة بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا والفوز عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي السبت الماضي على أرض ملعب «خوسيه الفالادي».

ولحق ليون بمواطنه باريس سان جيرمان، الذي سيواجه فريق ألماني آخر وهو لايبزيج، في نصف النهائي لتصبح المرة الأولى في تاريخ المسابقة التي يبلغ فيها فريقين من فرنسا هذه المرحلة.

وتعد مواجهة ليون لمواجهة بايرن ميونخ، هي الثانية التي تجمع الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقابلا الفريقين في مواجهة مكررة بنفس المرحلة بدوري الأبطال عام 2010 والذي خسر فيها الفريق الفرنسي اللقاء. ويدير الحكم الإسباني، أنطونيو ماتيو لاهوز، مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين أولمبيك ليون وبايرن ميونخ.

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ويخوض فريق بايرن ميونيخ بقيادة فليك هانسي، المدير الفني، لقاء اليوم أمام ليون بطريقة لعب 4-2-3-1، وتشكيلة متوقعة مكونة من، مانويل نوير في حراسة المرمى، ودفاعا ألفونسو ديفيس- دافيد ألابا- جيروم بواتينج- جوشوا كيميش، ووسطا، ليون جوريتسكا- تياجو ألكانتارا، وهجوما، سيرج جنابري- توماس مولر- إيفان بريشيتش، روبرت ليفاندوفسكي.

وسيكون فريق ليون كامل العدد في مباراة بايرن ميونخ ولن يغيب أي لاعب عن اللقاء سواء للإصابة أوالإيقاف، ويخوض فريق ليون لقاء نصف النهائي أمام بطل ألمانيا بطريقة لعب 3-5-2، وتشكيلة متوقعة مكونة من، أنتوني لوبيش في حراسة المرمى، ودفاعا، مارسال- مارسيلو- جيسون ديناير، ووسطا، ماكسويل كورنيه- حسام عوار- برونو جيمارايش- ماكسينس كاكيريه- ليو دوبويس، وهجوما، موسى ديمبيلي- ممفيس ديباي.