شكرا لقرائتكم خبر عن «مراون يقود الهجوم».. ميدو يتوقع تشكيل الأهلي في القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بمواجهة النادي الأبيض، المقرر إقامتها السبت المقبل في قمة بطولة الدوري المصري الممتاز .
وقال ميدو على شاشة قناة النهار: «أراهن أن فايلر سيبدأ مباراة الزمالك بأحمد فتحي وهذه قراءة فقط لعقل المدرب وليست معلومة».
وأضاف: «مروان محسن سيقود هجوم الأهلي وخلفه أجاي وقفشة خلال مواجهة الزمالك».
واختم حديثه قائلا: «مباراة الزمالك سوف تشهد على وجود أيمن أشرف ومعلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم فضلا عن السولية وديانج في الوسط ويمكن أيضا أن يدفع فايلر بمحمد هاني ولكن أمام فتحي في الوسط حتى ينجح في إيقاف خطورة عبدالشافي».
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