شكرا لقرائتكم هشام يكن: كارتيرون يفكر في دوري ابطال افريقيا وليس بطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هشام يكن نجم الزمالك السابق ان الفرنسي كارتيرون يُركز اكثر على المنافسة على بطولة دوري ابطال افريقيا وليس بطولة الدوري العام.

واضاف يكن في تصريحات تليفزيونية، ان مشاركة الناشئين في مباراة اليوم وآداء الفريق خلال الفترة القادمة تدل على خطة المدرب هي المنافسة والتركيز على بطولة افريقيا وليس الدوري.

وتابع لابد من الجهاز الفني للزمالك المنافسة على جميع البطولات وتحفيز اللاعبين في كل مباراة.

وقال نجم الزمالك السابق ان مصطفى فتحي لاعب الفريق لديه إمكانيات كبيرة وإضافة قوية وله قدرة على تغير مجريات المباراة .

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وأضاف يكن ان فتحي أفضل من إسلام جابر ولابد من منحه فرص اكتر الفترة الجاية بسبب قدراته الفنيه العاليه الذي يفتقدها الفريق الفترة الماضية.

وأوضح ان الفرق كلها من حيث الآداء متشابهين منذ عودة الدوري بعد توقفه بسبب كورونا ولا يوجد فريق يتفوق على الآخر.

وتابع:" انا ممنوع من دخول نادي الزمالك بسبب حديثي بصراحة مطلقة في الكثير من الأوقات"، موضحا ان رئيس نادي الزمالك اصدر قرار بمنعي من دخول النادي أثناء ذهابي للمقر وتفاجئت ان أمن النادي منعني من الدخول.

وشدد على انه لن يمنح صوته لمرتضى منصور في الانتخابات القادمة وسامنح صوتي لاحمد سليمان، قائلا: "انه سيخوض انتخابات نادي الزمالك القادمة ولن اقف مع مرتضى منصور في الانتخابات نهائيا ، مشددا ان انتقادي للزمالك بيكون في نطاق معين من اجل المصلحة العامة وليس لهدف ما ".