شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: فوز الأهلي على أسوان يساهم في استقرار النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طه إسماعيل نجم النادي الأهلي التاريخي أن استقرار القلعة الحمراء يأتي من استقرار كرة القدم لذلك كان من المهم انتصار الفريق في مباراة أسوان التي انتهت بثلاثية حتى يؤكد أن الأهلي بمن حضر وانه لا تأثير من رحيل لاعب أو آخر عن الفريق في إشارة لرمضان صبحي الذي اقترب من صفوف نادي بيراميدز.

أضاف طارق إسماعيل خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد نادي مصر عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الفوز بالأمس يساهم في استقرار النادي خاصة وأن الفريق تعادل في المباراة التي سبقتها أمام الإنتاج الحربي وبالتالي كانت الأحاديث في الاعلام ستتزايد بشأن تأثير أي لاعب على مستوى الفريق لذلك كانت أهمية الفوز في المباراة مهمة للغاية.

وقال طه إسماعيل أن الأهلي قادر على الفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال بهذه المجموعة من اللاعبين خاصة وان الفريق لم يفذ بسبب لاعب بعينه ببطولة أفريقيا بل خسر بطولات، مؤكداً أن حسابات البطولة القارية مختلفة لكن في النهاية لا يوجد لاعب مؤثر من الراحلين على مسيرة الفريق سواء محلياً أو قارياً.

وشدد طه إسماعيل على أن الأهلي دائماً ما يفوز عبر تاريخه بمجموعة اللاعبين الحاضرين وما أكثر النجوم التاريخين الذين رحلوا او اعتزلوا وظل الفريق يواصل انتصاراته طويلاً.

سقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة ويبتعد الأبيض عن المنافسة عن درع الدوري ، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.

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ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود عبد الرحيم جنش، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو.

فيما لعب نادي مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشي.