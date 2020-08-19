شكرا لقرائتكم وكيله: رمضان صبحى سيعيد أموال الإعلان إلى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم الحديدي وكيل اللاعبين، أن رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون، اتفق على إعادة أموال إعلان الشركة الراعية الذي قام بتصويره قبل رحيله عن الأهلي بيوم واحد مضيفا :" واللاعب أعلن أنه سيعيد الأموال، واتفقا على المقابلة غدًا.

أضاف": "أنا كنت وكيل رمضان صبحي في الإعلان، وغير صحيح بالمرة أن رئيس مجلس إدارة الشركة ، اتخذ إجراءات قانونية ضد رمضان".

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واختتم: "المعلن اتفق مع رمضان صبحي وهو معار لـ الأهلي، ووقت تصوير الإعلان رمضان لم يكن على قوة الأهلي، ولا توجد أي علاقة للقلعة الحمراء بهذا الإعلان الذي تم تصويره".