شكرا لقرائتكم الزمالك يعرض 30 مليون جنيه على بيراميدز لضم "دونجا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق، ان إدارة الزمالك جددت مفاوضتها مع إدارة بيراميدز، بشأن التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق السماوى ، خلال فترة الانتقالات الصيفيه القادمة.

وعرض مسئولى الزمالك مبلغ 30 مليون جنيه من أجل ضم نبيل عماد دونجا، بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

مسئولى بيراميدز من جانبهم، طلبوا تأجيل التفاوض بشأن نبيل عماد دونجا، لما بعد نهاية مباريات بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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كما كشف محمد فاروق ان يوسف إبراهيم أوباما في تصريح خاص للبربمو أنه لم يتلقى أي اتصالات من مسئولي الأهلي في الفترة الماضية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن فكرة انضمامه لصفوف القلعة الحمراء أمر مرفوض تمامًا بالنسبة له.

وشدد على ان اللاعب حال عدم تجديده للزمالك سيكون خياره بالاحتراف الخارجي فقط، مشيرًا إلى أنه لن يرتدي فى مصر سوي قميص القلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.