شكرا لقرائتكم الحضرى: أنصح رمضان صبحى بالبقاء في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والمنتخب الأسبق على انتهاء علاقة رمضان صبحي بالقلعة الحمراء وإبداء رغبته بالانتقال إلى بيراميدز.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية: "شعرت بقيمة الأهلي عندما رحلت عن الفريق متجها إلى سيون ووقتها لم ينصحني أحد ولذلك أنصح رمضان بالبقاء في صفوف الأهلي".

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وأضاف: "موقف رمضان صبحي مع الأهلي يختلف تمامًا عن أحمد فتحي بسبب فارق السن، رمضان كان يقدر يعوض الفوارق المادية في السنين الجاية، لكن ده غالبًا آخر عرض لفتحي".

وختم حديثه قائلا: "موقفي مُختلف عن رمضان صبحي لأني رحلت إلي سيون في عُمر 35 عامًا، ومع ذلك لو عاد بي الزمن لـ كُنت فضَّلت الاستمرار في الأهلي".