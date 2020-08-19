شكرا لقرائتكم لوفرين: صلاح كان يلوم نفسه عندما يسجل ماني.. وهذا رأيي في أزمتهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه يرى علاقة محمد صلاح وماني ثنائي فريق ليفربول الإنجليزي بطريقة مختلفة.

وقال لوفرين: "من الجيد أن تكون هناك منافسة من اللاعبين وأن يكون اللاعب أفضل من زميله وأن يكون صلاح وماني في مستوى جيد هذا يخدم الفريق وهذا هو الأهم، لأن الفريق يخدم اللاعبين ويحسن مستواهم سويا".

وأتم: "لدي علاقة عادية مع ماني وليست بنفس قرب محمد صلاح، لكنه كان عندما يسجل ماني يلوم نفسه ولا يلوم ماني

كشف نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، عن تعمده لركل راموس بالكوع اثناء مباراة إسبانيا وكرواتيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال: "نعم ركلته بالكوع، كان من وجهة نظري أن راموس تعمد إصابة صديقي لذلك حان الوقت أن يدفع نتيجة ذلك ورد فعل صلاح لن اكشف عنه لكنه كان يضحك، بعد هذه الإصابة الخطيرة بذل صلاح جهدا كبيرا لكي يعود قبل كأس العالم، لكن في النهاية نجح بأن يقدم مستوى جيد مع منتخب مصر".

وعن النهائي: "لعبنا بشكل أفضل بكثير قبل إصابة صلاح، لذلك كان له دورا كبيرا وكان خروجه خسارة كبيرة، بعد أن خرج صلاح بدأوا يسيطرون على المباراة".

وتابع: "لا أعلم إن كان راموس تعمد إصابة كاريوس بالنهائي أيضًا، لكن الأمر لم يكن مفاجئ لي، رغم ذلك ليس هناك توتر في العلاقة بيني وبينه، انا احترمه كلاعب واحترم ما يقوم به، لقد حصد الكثير من البطولات مع فريقه وسجل العديد من الأهداف، يجب أن أحترم هذا الأمر".

وأضاف: "لكن من ناحية أخرى قام ببعض الأمور التي الحقت الضرر ببعض اللاعبين، فهو يقوم ببعض التصرفات التي لا أحبها بالمباراة، ولكن كما تعرف نحن مختلفون".

وأتم: "حاول مودريتش أن يقلل التوتر بيني وبين راموس، لكني ركلته بالكوع في مباراة إسبانيا وقلت له أننا تعادلنا الآن".

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أكد نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، ان محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لاعب كبير ويستطيع أن يحدد مصيره بنفسه.

وقال: "اعتقد أن صلاح يستطيع تحديد مصيره بنفسه، لكن حاليا ليفربول هو الأنسب له وشاهدت هدف ركلة جزاء صلاح أمام الكونغو، كان يحتفل بشكل كبير بعد الهدف، ولا أعلم ماذا فعل بعد ذلك، أعلم أنه من أهم اللاعبين بالمنتخب".

وأتم: "نأمل قريبا أن يكون هو قائد المنتخب، لكنه لم يتحدث معي في أزمة شارة القيادة".

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه قرر الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي لتاريخه العريق رغم أن وقت انضمامه لم يكن في أفضل أحواله.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "قررت بالانتقال إلى ليفربول في ظروفه صعبه للفريق لكن لا ننسى ما كان عليه من قبل".

وتابع: "الفريق توج بدوري الأبطال عام 2005 أمام ميلان في واحدة من بين أفضل المباريات التي حدثت فيها عودة بالنتيجة".

وأكمل: "كل اللاعبين المشهورين شاركوا مع الفريق، مثل ستيفن جيرارد، تشابي الونسو، توريس، ونجوم قدامى مثل دالجليش".

وأتم: "عندما كنت في ساوثهامبتون ولعبت في أنفيلد سمعت أغنية جماهير ليفربول وكان شعور مختلف، تحدثت مع نفسي وقلت بأنني أود أن العب هناك".