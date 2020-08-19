شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم.. الأبيض يقع في فخ التعادل مع نادي مصر قبل القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم



نستعرض أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء وأهم الأحداث التي وقعت داخل القلعة البيضاء فيما يخص فريق الكرة او النادي بشكل عام.

ولعل ابرز أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء:

اخبار الزمالك اليوم..الزمالك يدفع ضريبة التفكير فى القمة بتعادل سلبى أمام نادى مصر

اخبار الزمالك اليوم.. سقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء،باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين . وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير. ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود عبدالرحيم جنش ، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو . فيما لعب نادي مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشي.

اخبار الزمالك اليوم.. كاسونجو يقود الهجوم في تشكيل القلعة البيضاء



اخبار الزمالك اليوم.. اعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة نادي مصر المقرر اقامتها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي : محمود عبدالرحيم جنش.

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الدفاع : ياسين مرعي ومحمد عبدالغني وحاتم محمد وأحمد عيد.

الوسط : محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف.

الهجوم : كابونجو كاسونجو .

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وسيف فاروق جعفر ومحمود حمدي الونش وأسامة فيصل ومحمد عنتر.

اخبار الزمالك اليوم.. اتحاد الكرة يعلن عن حكم مباراة القمة الخميس المقبل



اخبار الزمالك اليوم.. أنهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الاتفاق مع طاقم حكام اجنبي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها السبت المقبل علي ستاد القاهرة، ويضم الطاقم 5 حكام بواقع حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكمان لتقنية الفيديو ، وسيتم الاعلان بشكل رسمي عن جنسية واسماء الطاقم مساء الخميس المقبل.

يدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى ، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

اخبار الزمالك اليوم.. لجنة اكتشاف المواهب بالزمالك تعقد تجارب ودية اليوم بملاعب الناشئين



اخبار الزمالك اليوم.. عقدت لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك تجارب ودية اليوم بملاعب الناشئين بالنادي شارك فيها ١٠٠ لاعبا من مختلف الأعمار السنية حيث تم الاستقرار على اختيار خمسة لاعبين سيتم الإعلان عنهم لاحقا، جاءت التجارب في حضور طارق يحيى المشرف العام على قطاعات الناشئين ونائبه مدحت عبد الهادي وغانم سلطان رئيس لجنة اكتشاف المواهب ومعهم عادل المأمور المشرف على مدربي حراس المرمى وحماده عبد اللطيف ومصطفي نجم عضوا اللجنة وأحمد سمير المدير الفني لقطاع الناشئين وسعيد لطفي المنسق الإعلامي للقطاع وعضو لجنه اكتشاف المواهب.

وتواصل اللجنة عملها لاكتشاف المواهب الفترة القادمة وتقديمها لقطاع الناشئين الذي أصبح مؤخرا مصدرا هاما لتصدير اللاعبين للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

اخبار الزمالك اليوم.. جنش يعود لحراسة عرين الأبيض بعد غياب 442 يوما



اخبار الزمالك اليوم.. يعود محمود عبد الرحيم جنش لاعب فريق الزمالك لحراسة مرمى الفريق اليوم في مباراته أمام نادى مصر في الجولة العشرون من مسابقة الدورى ، حسب التشكيل المتوقع للأبيض فى اللقاء الذى يقام التاسعة من مساء اليوم بإستاد الكلية الحربية ، بعد غياب عن العرين الأبيض استمر عدة أشهر منذ الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر اكليس خلال مشاركته مع مران المنتخب .

وحالة اعتماد باتريس كارتيرون على جنش اليوم في حراسة مرمى الزمالك في المباراة أمام نادى مصر، يكون الظهور الأول له بعد غياب استمر 442 يوما خاصة وأن أخر ظهور له كان في مباراة فريقه امام حرس الحدود يوم 3 يونيو من العام الماضى ، في اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، وبالتالي يشارك جنش بعد عام و شهران و اسبوعان ، ويوم واحد .