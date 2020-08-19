شكرا لقرائتكم لوفرين يكشف كيف يتعامل محمد صلاح مع النقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أن النقد قائم دائمًا في الأندية والدول الكبيرة.

وقال لوفرين: "النقد دائما قائم في إنجلترا، وفي بعض الوقت يكون حاد وغير عادل أنا وصلاح كنا نتعامل مع ذلك بشكل كبير بدعم بعضنا، وهو يفهم طبيعة كرة القدم والتعامل مع الضغوط".

أضاف: "صلاح بدا أكثر نضجا في التعامل مع هذه الأمور، تلقيت نقدا أكبر منه واعتقدت أنه يحتاج إلى الاستماع إلى رأيي ومن يحبونه، وعليه أن يتحلى بالقوة وأن تقبل النقد".

تابع : "اليوم الأول مع محمد صلاح كان خجولا وهادئ للغاية لا يتحدث كثيرا مع مرور الوقت بدأنا نقترب مع بعض ونتشارك القيادة للمطار سويا، اعتقدت انه يحتاج شخص بالفريق معه، وأنا احتاج إلى شخص أعبر عن مشاعري تجاهه ويقدم لي النصيحة".

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وواصل :"رغم أنه كان أصغر مني لكنه قدم لي نصائح جيدة لحياتي، نحن من أماكن مختلفة لكننا نفهم بعض ونحن متشابهون نحترم التاريخ الأسري لنا وشعوبنا ومن يحبوننا ومن يحبون بلدنا".

وأكمل: "هو شخص دائما يقدم كل ما لديه في الملعب، يتلقى في بعض الأحيان نقد غير عادل ونفس الأمر بالنسبة لي، نتشارك هذه التجارب ونفكر بطرق مختلفة لكننا متشابهون أيضًا في طريقة النمو فلم نكن من أسر غنية، أتينا من أسر تعمل بجهد، نعرف الحياة الصعبة جيدا وكيف يمكن التغلب على هذه الصعاب".

أوضح : "اعتقد بأن صلاح انضم لفريق كبير وفهم بأن ليفربول كبير ويجب عليه أن يتطور وكان لديه تطلعات كبيرة وشخصيته نضجت أكثر لتحقيق المزيد، فهذا ساعده للحفاظ على تركيزه وهدفه لكي يكون الأفضل كل يوم".

وأكمل: "لهذا السبب الكثيرون يحترمونه، فهو لا يؤدي موسم واحد فقط، لكن بعد الموسم الأول تلقى نقدا وكان جاهز للموسم الثاني وأدى بنفس الأداء الأفضل ويستحق أكثر مما يتم وصفه به".