شكرا لقرائتكم لوفرين: كنت أعتقد أن صلاح هو الوحيد الذي يحبني.. وأنتظر دعوته لزيارة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ديان لوفرين، نجم منتخب كرواتيا ولاعب ليفربول الإنجليزي السابق وزينيت الروسي الحالي، أنه لم يكن يعلم أن المصريين يحبونه.

وقال لوفرين في تصريحات تلفزيونية: "سعيد أن اتحدث معكم، لم أكن أعلم أن المصريين يحبوني كنت أعتقد أن محمد صلاح فقط هو الذي يحبني".

وأكمل: "أقدر هذه المشاعر منكم وأخطط لزيارة إلى مصر في أقرب وقت، اذا تلقيت دعوة من محمد صلاح سأتي وأنا أتمنى زيارة القاهرة والاسكندرية والأهرامات".

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أكد ديان لوفرين، أن محمد صلاح أوضح له مصر وشعبها بشكل أكبر مما كان يعلم مضيفا :" ذوقت بعض من الأطعمة المصرية، وأحب الكشري كثيرا، كما أن صلاح كان دائما يتناول القهوة لكنني كنت أحب الشاي".

وتابع: "أحب الأغاني المصرية، مثل أغاني عمرو دياب برج الحوت فهي المفضلة واسمعها بسيارتي ولدي على هاتفي".

أكد ديان لوفرين أن محمد صلاح يعرف أنه سيحافظ على صداقته معه مضيفا :"صلاح يعرف أنني سأحافظ على صداقتي معه، أعرف أنه يحتاج إلى تحسين التعامل مع النقد".

وأكمل: "هو أحد أفضل اللاعبين في هذا الموسم، نحن ندعم بعضنا البعض داخل وخارج كرة القدم، هذا يمثل عبء ثقيل على عاتقه لتحقيق ما يريد وهي مجرد بداية لصداقة ما بيننا، امضينا 3 سنوات ولازال أمامنا الكثير".