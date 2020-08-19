شكرا لقرائتكم محمود بسيوني حكما لمباراة الإسماعيلي و وادي دجلة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة و جيه أحمد إسناد مباراة الإسماعيلي و وادي دجلة المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء بإستاد الإسماعيلية إلى الحكم محمود بسيوني ، ضمن مواجهات الجولة الـ20 للدوري الممتاز ، يعاونه أحمد التلاوي و سيد نافع و عصام بكر حكم رابع .

بينما أسندت لجنة الحكام تقنية حكم الفيديو var إلى الحكم نادر قمر الدولة و معه محمد القلاوي مساعد حكم فيديو ، لمباراة الإسماعيلي و وادي دجلة.

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادًا للقاء وادى دجلة اليوم الأربعاء باستاد الإسماعيلية، فى ختام الجولة العشرين بمسابقة الدورى المحلي وجاءت القائمة كالتالى: حارس مرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح.

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خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم – محمد كماتشو – أحمد أيمن.

خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش – محمد الضرف – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – محمد حمدى زكى – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا. خط الهجوم .. محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – حازم مرسى.

بينما اختار اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى لوادى دجلة، 22 لاعبًا فى قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلى، وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى: "محمد عبد المنصف، رجب عمران، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، إسحاق يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، بيكهام، كريم محمد، أحمد شريف، حسين ذكرى، عبد الرحمن عبد العزيز، محمد رضا".