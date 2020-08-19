شكرا لقرائتكم شوبير: صفحة رمضان صبحي انطوت.. وكارتيرون أخطأ أمام نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامي أحمد شوبير ، جماهير الأهلي بضرورة طي صفحة رمضان صبحي نهائيا، وعدم مناقشتها بشكل لا يجدي، خاصة أن مسيرة الأهلي مستمرة محليا بشكل جيد.

وقال شوبير: "رمضان صبحي صفحة واتقفلت، اللاعب اتخذ قراره النهائي، وبيراميدز وهدرسفيلد يحاول كلا طرف منهما الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من الصفقة".

وأكد حارس الأهلي السابق، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يتحمل تعادل الزمالك أمام نادي مصر، سلبيًا بالدوري الممتاز.

وواصل شوبير: كارتيرون المسئول عن فقدان الزمالك نقطتين ثمينتين ، بسبب التشكيلة التي لعب بها ، كان من المفترض ان يضغط على المنافس ويقلل فارق النقاط مع الأهلي قبل مباراة القمة المقرر لها السبت المقبل.

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وتابع : من الجيد أن تعطي فرصة لـ اللاعبين الشباب ، لكن الافضل أن تكون هذه الفرص على فترات وليس دفعة واحدة .

وعلق أحمد شوبير على تعطل تقنية الفار قائلا : الفار تعطل مرتين في اسبوع واحد نرجو من المسئولين ان ينتهي هذا الأمر

وتعادل الزمالك سلبيًا مع نادي مصر في الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز ، في مباراة شهدت دفع كارتيرون المدير الفني بتشكيلة من اللاعبين الشباب.