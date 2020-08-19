برشلونة يقيل الفرنسي إيريك أبيدال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه أقال المدير الرياضي إيريك أبيدال بعد يوم من رحيل المدرب كيكي سيتين عقب الهزيمة التاريخية 8-2 أمام بايرن ميونيخ والخروج من دوري أبطال أوروبا.
وشغل أبيدال، مدافع برشلونة السابق والفائز بلقب دوري الأبطال مرتين مع الفريق الكتالوني، منصب المدير الرياضي لأكثر من عامين.
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