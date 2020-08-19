شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر وإشبيلية في نهائي «يوروبا ليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لحق إنتر ميلان الإيطالي بإشبيلية الإسباني إلى المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) لكرة القدم بفوزه الكبير على شاختار دانييتسك الأوكراني 5-صفر في دوسلدورف في الدور نصف النهائي.

ويدين إنتر ميلان بفوزه الكبير إلى مهاجميه الدوليين الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو اللذين سجل كل منهما ثنائية، الأول في الدقيقتين 19 و74، والثاني في الدقيقتين 78 و84، فيما سجل دانيلو دامبروزيو الهدف الثاني (64).

وكان إشبيلية حجز البطاقة الأولى إلى المباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل في كولن، بفوزه على مانشستر يونايتد 2-1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتر وإشبيلية في نهائي «يوروبا ليج» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.