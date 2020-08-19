«الملك» و«البرتقالي» يفتتحان ودية نادي الشارقة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

أكد بدر احمد الحمادي عضو شركة الكرة في نادي الشارقة، ومدير بطولة نادي الشارقة الدولية، اكتمال كل التفاصيل والإجراءات المتعلقة بانطلاقة البطولة في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب خالد بن محمد في الحزانة.

قال مدير البطولة: في البداية لابد من الإشادة بجهود علي سالم بن عبدالرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعبدالله محمد العجلة رئيس شركة الكرة، على توفير كل متطلبات البطولة، والأخذ بزمام المبادرة في أن يكون للنادي السباق في ضربة البداية للعودة للمباريات عبر البطولة الودية، وأتقدم بالشكر للأندية المشاركة في البطولة والحكام واتحاد الكرة والرابطة، والشارقة يدخل الموسم الجديد بروح معنوية عالية لكونه يدافع عن لقبه السابق. ويقص صاحب الأرض فريق نادي الشارقة شريط البطولة بمواجهة فريق نادي عجمان وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري الماضي انتهت بتعادل الفريقين 1-1 ويلتقي، غداً الخميس، اتحاد كلباء مع خورفكان، ويومي الجمعة والسبت راحة، وتعود المنافسة بلقاء الشارقة واتحاد كلباء يوم الاحد المقبل، وخورفكان مع عجمان يوم الاثنين المقبل، وسيكون يوم الأربعاء راحة، وتختتم الجولة الأخيرة يومي الخميس 27 أغسطس/ آب الجاري، بلقاء عجمان واتحاد كلباء، والجمعة الموافق 28 أغسطس/ آب الجاري بمباراة مسك الختام بين الشارقة وخورفكان، وستكون كل مباراة من 3 أشواط بواقع نصف ساعة لكل شوط، نظراً لارتفاع درجة الحرارة، ولإتاحة الفرصة للاعبين لنيل أكبر قسط من الراحة، وتعتبر البطولة خير إعداد للفرق المشاركة للموسم الجديد في ظل الوضع الكروي الجديد في كل العالم، وعلى وجه الخصوص فريق الشارقة الذي يستعد للآسيوية وللمسابقات المحلية وستكون فرصة مواتية للأجهزة الفنية للتعرف إلى إمكانات فرقها، والوقوف على مدى انسجام اللاعبين الجدد مع القدامى، وسيظهر النجم البرازيلي ايجور من البداية بعد تعافيه من الإصابة، وتعتبر فرصة جيدة لمواطنه كايو لوكاس لإثبات وجوده مع الفريق، إضافة إلى اللاعبين الجدد درويش محمد وخالد الظنحاني وسالم صالح وعبدالعزيز الكعبي، لتقديم أوراق اعتمادهم للمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

أما في ما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي تطبق لأول مرة في كرة القدم الإماراتية فقد أوضح بدر أحمد أن اللجنة المنظمة للبطولة تضم بدر احمد مديراً للبطولة، وعضوية إبراهيم سيف، وأمين حامد منسقاً للملعب، والدكتور محمد بديوي منسقاً طبياً، وعبدالله الحمادي منسقاً للعلاقات العامة، ومامون الضروس، واحمد الحوسني ابوفهد مدير الاستاد منسقاً للأمن، وعبدالله حسن الياسي منسقاً إعلامياً، وقال: سيكون المدرج الواقع خلف مقعد البدلاء مخصصاً للجهاز الطبي والفني والإداري، ويسمح بدخول 6 أعضاء مجلس إدارة من كل ناد من الأندية المشاركة، ولن يسمح لأحد منهم بالدخول إلى الملعب إلا في حال إرفاق فحص «كورونا»، إضافة إلى ذلك صمم نادي الشارقة غرف الملابس وفقاً للبروتوكول بالمحافظة على التباعد الاجتماعي، ولن تكون هناك أي لقاءات صحفية مباشرة مع الإعلاميين الذين يشترط أن يحضروا معهم فحص «كورونا»، وألا يكون قد مر على نتيجة الفحص اكثر من أسبوع.

وفي ما يتعلق بالنقل التلفزيوني اكد بدر الحمادي أن نادي الشارقة متعاون لأبعد الحدود مع جميع وسائل الإعلام، ويسمح لجميع القنوات الرياضية بنقل المباريات، وقال: حتى ظهر، أمس الثلاثاء، تلقينا طلبات من قناتي الشارقة ودبي الرياضية، فرق النقل وكل الإعلاميين ستطبق عليهم الإجراءات الصادرة من البروتوكول. وأضاف: لن تكون هناك ميداليات في يوم التتويج للمحافظة على اكبر قدر من التباعد الاجتماعي وسيكون التتويج قاصراً على تسليم الفريق البطل درع البطولة وأتمنى أن نوفق في نادي الشارقة في تنظيم أول تجمع كروي في ظل جائحة كورونا.