عمومية السلة تعتمد لائحة الانتخابات.. والقرقاوي يترشح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات لكرة السلة التي عقدت أمس النظام الأساسي ولائحة الانتخابات.

وأجازت الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة اللواء م. إسماعيل القرقاوي نظام القوائم، حيث صوت مع الاقتراح 8 أندية وعارضته 7 أندية، ليتم ترجيح كفة القائمة على النظام الفردي.

كما تم اعتماد النظام الأساسي ولائحة الانتخابات وتم تشكيل لجنة انتخابات مستقلة وتكون إدارياً تابعة للاتحاد، على أن يعين سالم المطوع مقرراً لها.

من جهة أخرى، أعلن إسماعيل القرقاوي الترشح لولاية سادسة في رئاسة اتحاد كرة السلة، كاشفاً أن برنامجه الانتخابي يحمل شعار «التحدي والتطوير»، كما أعلن عبداللطيف القرقاوي نائب الرئيس الحالي للاتحاد ترشحه.

ويعد القرقاوي من أقدم رؤساء الاتحادات الرياضية في الدولة وعميدهم، حيث تولى رئاسة الاتحاد منذ عام 2000، وهو يمضي حالياً ولايته الخامسة.