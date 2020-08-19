نادي المدام يناقش إجراءات العودة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد نادي المدام الثقافي الرياضي، اجتماعاً برئاسة سلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة النادي مع الكادر الإداري والفني بالنادي، وذلك لمناقشة الإجراءات الاحترازية التي يتبعها النادي من أجل العودة التدريجية لممارسة الأنشطة الرياضية في كافة الألعاب مع اتخاذ التدابيراللازمة، ووضع جدول زمني من أجل فحص جميع اللاعبين المنتسبين للنادي، وكذلك إجراء فحوص دورية لجميع العاملين بالنادي وتركيب بوابات التعقيم، وتوفير كل التدابير الاحترازية في الحافلات أثناء نقل اللاعبين، وضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي منذ وصول اللاعب إلى النادي حتى مغادرته.

وأكد سلطان محمد معضد بن هويدن، أن النادي يسعى إلى تطبيق كافة المعايير الصحية في جميع مرافق النادي الإدارية والرياضية، وأكد ابن هويدن دعم مجلس الشارقة الرياضي ممثلاً برئيس المجلس عيسى هلال الحزامي وكافة العاملين، كما اعتمد ابن هويدن فريق العمل للعودة التدريجية برئاسة عبد الله مطر الكتبي، أمين السر العام وعضوية عدد من الكوادر الإدارية والجهاز الفني بالنادي ورفع تقارير دورية عن سير العمل، مع استمرار البرامج والأنشطة الثقافية بالعمل عن بعد.