شكرا لقرائتكم خبر عن لا مباريات دولية إلا في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه قرر عدم إقامة مباريات دولية للمنتخبات الوطنية إلا في قارة أوروبا في خطوة لتفادي سفر اللاعبين وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر فيفا تأجيل نافذة المباريات الدولية التي كانت مقررة من 31 أغسطس/آب إلى 8 سبتمبر/أيلول 2020 إلى الفترة من 24 يناير/كانون الثاني وحتى الأول من فبراير/شباط 2022 «لجميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبي».

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