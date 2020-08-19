الليلة.. البايرن يواجه وليون

يسعى بايرن ميونيخ الألماني، إلى مواصلة زحفه نحو لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما يلاقي، اليوم الأربعاء، في لشبونة ليون الفرنسي الطامح إلى تحقيق مفاجأة جديدة بعد إطاحته بيوفنتوس ومانشستر سيتي.

ويدخل الفريقان، المباراة بمعنويات عالية جداً بعدما أقصى كل منهما فريقين كانا مرشحين بقوة للمنافسة على اللقب، فالنادي البافاري، استأنف منافسات المسابقة القارية العريقة بفوز كبير على تشيلسي قبل أن يلحق خسارة تاريخية مذلة ببرشلونة الإسباني 8-2، أما ليون، ففجر مفاجأتين من العيار الثقيل عندما أطاح بيوفنتوس، قبل أن يحقق فوزاً غالياً على مانشستر سيتي 3-.

وإذا كان بايرن ميونيخ، يطمح إلى بلوغ النهائي الحادي عشر في تاريخه، فإن ليون يتطلع إلى المباراة النهائية الأولى في تاريخه.