شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يفاوض إدواردو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى شباب الأهلي مجدداً رغبته بضم البرازيلي كارلوس إدواردو الذي ينتهي عقده مع الهلال السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرغب «الفرسان» بضم إدواردو منذ الموسم الماضي، لكن مطالب اللاعب المالية حالت دون اتمام الصفقة.

ويغيب إدواردو عن الملاعب 3 أسابيع بعد إصابته بمفصل القدم خلال مباراة له مع الهلال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شباب الأهلي يفاوض إدواردو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.