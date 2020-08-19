كومان: تدريب برشلونة حلم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف مدرب منتخب هولندا رونالد كومان أن التوقيت ليس مثالياً بالنسبة إليه او الاتحاد الهولندي،بعدما اقترب من تدريب برشلونة، المقبلة،مؤكدأً ان قيادة الفريق الكاتالوني بمثابة الحلم الذي تحول الى حقيقة.

واقال برشلونة مدربه كيكي سيتيين إثر الهزيمة المدوية لفريقه امام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الاسبوع الماضي، وقد وصل كومان اليوم إلى برشلونة، قبل الاعلان رسمياً عن قيادة الفريق الذي دافع عن الوانه لاعباً من 1989 الى 1995.

وقال كومان في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس سبورتس" :"لم اتوقع ان تسير الأمور بهذه السرعة".

واضاف الدولي الهولندي السابق (57 عاماً) "لقد فوجئت بسرعة الاحداث، لكن برشلونة هو النادي الوحيد الذي وضعت فيه بنداً يحررني من عقدي مع الاتحاد الهولندي في حال اتتني الفرصة. الأمر بشع بالنسبة إلى الاتحاد الهولندي".

وفي تصريحات اخرى لشبكة "نوس" الهولندية قال كومان عن امكانية توليه تدريب برشلونة "إذا حصل هذا الامر (توليه تدريب برشلونة)، سيكون حلما تحول إلى حقيقة".

وتولى كومان تدريب المنتخب الهولندي في فبراير عام 2018 وخاض المنتخب تحت إشرافه 20 مباراة شهدت فوزه في 11 منها وقاده الى احتلال المركز الوصيف في دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

واشرف مدربون هولنديون يتمتعون بشهرة كبيرة على برشلونة سابقاً وابرزهم رينوس ميكلز (مدرب هولندا في السبعينات)، والاسطورة يوهان كرويف، ولويس فان غال وفرانك رايكارد.