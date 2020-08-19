إلغاء مباراتي "الأبيض" مع الأردن وطاجكستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء في الفترة المقبل أنه قرر عدم إقامة مباريات دولية للمنتخبات الوطنية الا في قارة أوروبا في خطوة لتفادي سفر اللاعبين وسط انتشار فيروس كورونا المستجد،وهو مايعني إلغاء مباراتين لمنتخب الإمارات كانت مقررتين في "سبتمبر/أيلول المقبل مع الأردن وطاجكستان.

وقرر فيفا تأجيل نافذة المباريات الدولية التي كانت مقررة من 31 أغسطس/آب إلى 8 سبتمبر 2020 إلى الفترة من 24 يناير/ كانون الثاني وحتى الأول من فبراير/شباط 2022 "لجميع الاتحادات القارية باستثناء الأتحاد الاوروبي" بحسب بيان صادر عن الاتحاد الدولي.

وبالتالي لن يتعين على لاعبي قارتي أمريكا الجنوبية وإفريقيا تكبد مشقة السفر مطلع سبتمبر للدفاع عن الوان منتخباتهم الوطنية.

وأكد الاتحاد الدولي ايضاً موعداً جديداً لإقامة كأس الامم الإفريقية (كان) في يناير 2022 "على ان يتم تحديد المواعيد في وقت لاحق".

واضاف البيان أن قرار فيفا جاء "بعد اضطرابات على المستوى العالمي تتعلق بتفشي وباء كوفيد-19 في مناطق عدة من العالم".