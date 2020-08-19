غياب طويل لتيرشتيجن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن حارس مرماه الألماني مارك-أندريه تير شتيجن خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى، وسيحتاج لشهرين ونصف من الراحة قبل العودة إلى الملاعب.

وقال النادي الكاتالوني في بيان له "كانت العملية التي أجراها الدكتور رامون كوغات على الوتر الرضفي في الركبة اليمنى للاعب الفريق الأول مارك-أندرية تير شتيجن ناجحة. وان مدة الغياب هي نحو شهرين ونصف الشهر".

ولعب تير شتيجن الذي انضم لبرشلونة عام 2014، 46 مباراة هذا الموسم (36 في الدوري الإسباني، و8 في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في كأس الملك)، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 15 مرة.

وأقال برشلونة مدربه كيكي سيتيين من منصبه الاثنين عقب الخروج المذل من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني بخسارته 2-8، وحلوله ثانياً في الدوري المحلي.