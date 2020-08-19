شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يختتم معسكر صربيا بنجاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي الذي أقيم في العاصمة الصربية بلغراد من 5 إلى 18 أغسطس/آب الجاري استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .

وخاض الأبيض خلال المعسكر مجموعة من التدريبات على فترتين صباحية ومسائية إلى جانب محاضرات يومية حسب البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خورخي لويس بينتو بمشاركة 28 لاعباً هم: خالد عيسى،علي خصيف،محمد الشامسي،خالد السناني،محمد برغش،عبدالعزيز هيكل،سالم راشد،يوسف جابر،خليفة الحمادي،فارس جمعة،محمد أحمد ، وليد عباس،إسماعيل أحمد،ماجد حسن،طارق أحمد،خميس إسماعيل،عبدالله رمضان،أحمد برمان،فابيو دي ليما،بندر الإحبابي،علي صالح،خالد باوزير، خليل إبراهيم،عمر عبدالرحمن،خلفان مبارك،علي مبخوت،سبيستيان تيغالي ، أحمد خليل .

وتم الاكتفاء بخوض تجربة ودية وحيدة أمس أمام فريق FC INDJIJA أحد فرق دوري الدرجة الثانية في صربيا وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين جاءت عن طريق علي مبخوت من ضربة جزاء وفابيو دي ليما وعلي صالح ، حيث حرص بينتو خوض المباراة بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين لمنح الفرصة أمام أغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب .

من جهته، أكد محمد عبيد حماد المشرف العام لمنتخبنا الوطني أن معسكر صربيا جاء ناجحاً وحقق الأهداف التي وضعها الجهاز الفني للمرحلة الأولى من مراحل الإعداد للتصفيات التي قد انطلقت فعلياً في الشهر الماضي بالتجمع الداخلي الذي أقيم في مدينة العين .

وأشاد حماد بجهود اللاعبين وحرصهم على اتباع تعليمات الجهاز الإداري والفني وجديتهم خلال الحصص التدريبية التي جاءت جادة جداً،مشيراً إلى أن بينتو أبدى سعادته بالمردود الإيجابي للاعبين سواء خلال التدريبات أو التجربة الودية التي أقيمت أمس .

وحول قرار الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم بتأجيل المباريات المقبلة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي كانت مقررة في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين بحيث تقام عام 2021 ، أوضح مشرف المنتخب أن القرار يعد إيجابياً وسيمنح الجهاز الفني فرصة لمتابعة اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم الفنية بشكل أكبر سواء من خلال دوري الخليج العربي الذي سينطلق الشهر المقبل وكذلك مباريات أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 ، مشيراً إلى أهمية بداية النشاط واستمرار اللاعبين في خوض المباريات سواء في المسابقات المحلية أو الخارجية .

وقال مشرف المنتخب الوطني أن البرنامج الجديد للأبيض للمرحلة المقبلة في ضوء المستجدات الحالية سيتم دراسته من قبل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب،موضحاً أن قرار العودة إلى البلاد قبل انتهاء فترة المعسكر بأربعة أيام جاء بهدف منح اللاعبين فرصة التدرب مع أنديتهم التي تستعد للموسم الجديد خاصة بعد تأجيل التصفيات .

من جهته،أعرب مدافع منتخبنا ونادي شباب الأهلي وليد عباس عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة نظراً للجهود المبذولة من قبل زملائه اللاعبين خلال الحصص التدريبية منذ اليوم الأول للتجمع الداخلي الذي أقيم في مدينة العين والتي تواصلت في معسكر صربيا .

وقال وليد عباس :"استفدنا كثيراً من معسكر صربيا خاصة من الناحية البدنية بعد فترة توقف عن أداء التدريبات الجماعية نتيجة جائحة كورونا ، وكذلك تعرفنا على الطريقة والأسلوب الذي سيتبعه المدرب بينتو خلال المباريات" .