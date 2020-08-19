الاتحاد يصطدم بالفيصلي في الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يواجه اتحاد جدة اختباراً صعباً عندما يحل غداً الأربعاء ضيفاً على الفيصلي في افتتاح الجولة 26 من دوري المحترفين السعودي كون المباراة ترتبط بأهمية مشتركة عند الجانبين.

ويحتل الاتحاد المركز 12 برصيد 24 نقطة ويصارع من أجل الهروب من شبح الهبوط، وتزداد صعوبة اللقاء عليه كون الخصم هذه المرة يهمه الفوز والارتقاء إلى المركز الثالث وضمان البطاقة الآسيوية لأول مرة في تاريخه.

وفاز الفيصلي "عنابي سدير" في لقاء الذهاب2-1 ويدخل المباراة غداً بمعنويات عالية بعد فوزه في الجولة الماضية على الأهلي 2-0 رافعاً رصيده إلى 41 نقطة،واستعاد الاتحاد في نفس الجولة طعم الانتصارات بعد فوزه على الاتفاق 1-0 من ركلة جزاء نفذها فهد المولد.

وأكد مدرب العميد البرازيلي كاريلي الذي سيواجه مواطنه تشاموسكا أن كل مباراة قادمة للاتحاد هي مباراة نهائية لا تقبل غير الفوز.

وتشهد افتتاحية الجولة 3 مباريات أخرى،حيث يلتقي الرائد مع الشباب في مباراة قوية يبحث من خلالها الأول عن المركز الرابع،في حين يسعى الشباب لاستعادة انتصاراته التي توقفت بالتعادل مع الفيحاء.

ويسعى الحزم والفتح للهروب من خطر المراكز المتأخرة عندما يحل الأول ضيفاً على أبها العاشر والثاني يستقبل الاتفاق التاسع.

على صعيد متصل،أعلن أهلي جدة انضمام محوره نوح الموسى لقائمة المصابين ليتأكد غياب الأخير عن مباراة الخميس أمام الهلال،وذكر النصر تعرض مدافعه عمر هوساوي لإصابة على مستوى الركبة خلال التدريبات ليصبح خارج حسابات مزربه روي فيتوريا لمباراة التعاون.