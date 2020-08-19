شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج أوسس التطوعي يشارك في حملة «من الإمارات لأجل لبنان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف برنامج أوسس التطوعي الذي تم إنشاؤه تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن مشاركة فريقه في «حملة من الإمارات لأجل لبنان»، وهي الحملة الخيرية التي تنظمها منصة «متطوعين إمارات» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لجمع التبرعات العينية لدعم المتضررين بالأحداث الأخيرة التي ضربت العاصمة اللبنانية بيروت.

وتستقبل حملة «من الإمارات لأجل لبنان» التي تستمر بين 18 و19 أغسطس التبرعات العينية من الأغذية الجافة مثل الحبوب والسكر والمعكرونة والقهوة والشاي وحليب الأطفال والحليب المجفف وأطعمة الأطفال، إلى جانب المستلزمات الرئيسية من الملابس الجديدة والأغطية، وحفاضات الأطفال ومواد الإسعاف الأولية، ومستلزمات النظافة والصحة الشخصية.

ويتواجد فريق أوسس التطوعي إلى جانب أعضاء منصة «متطوعين إمارات» والهلال الأحمر الإماراتي خلال فترة الحملة بين الساعة 4 عصراً و8 مساء؛ حيث يشرف الفريق على استقبال التبرعات وتصنيفها وتجهيزها ليتم شحنها إلى لبنان.

وقالت أميرة المحرمي، مدير برنامج أوسس التطوعي: «منذ انطلاق البرنامج لم يتوان فريق عملنا عن مد يد العون لكل المحتاجين على امتداد أرض الإمارات؛ حيث وقفوا مع أفراد مجتمعهم من خلال المرحلة الماضية وأثبتوا مدى ارتباطهم بنسيج المجتمع الإماراتي. واليوم ينطلق البرنامج ليصل إلى المحتاجين خارج حدود الإمارات في صورة تعكس نبل أخلاق شعب الإمارات».

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