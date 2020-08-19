15 بطولة في موسم الحبتور للبولو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ومنتجع الحبتور للبولو عن البرنامج السنوي للموسم المقبل والذي يتضمن 15 بطولة، وسينطلق يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بكأس الهالوين، ويستمر حتى 23 إبريل/نيسان من العام المقبل، وهو موعد ختام دوري منتجع الحبتور، وتعتبر بطولة الكأس الذهبية أبرز بطولات الموسم الجديد، وستقام في الفترة من 14 فبراير/شباط إلى 5 مارس/آذار 2020.

وأكد رجل الأعمال محمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، أن برنامج هذا العام روعي فيه التدرج في الهانديكاب وإتاحة الفرصة لجميع المستويات الفنية بالمشاركة، منوهاً بأن النادي والمنتجع اتخذا كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والتباعد، التي تضمن سلامة اللاعبين والجمهور، وذلك بسبب انتشار فيروس «كورونا».

ويبدأ نشاط الموسم بكأس الهالوين وبهانديكاب 6 جول ويشهد يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني بطولة السيدات ثم بطولة تحدي الحبتور السابعة يوم 13 نوفمبر، وفي اليوم التالي ينطلق دوري الحبتور بهانديكاب من 4 إلى 6 جول، ويستمر حتى 21 نوفمبر، وفي يوم 25 نوفمبر تنطلق بطولة اليوم الوطني لدولة الإمارات والتي تختتم في 4 ديسمبر وبهانديكاب من 8 إلى 10 جول، وبنفس الهانديكاب ينطلق كأس ونستون تشرشل في 9 ديسمبر ويمتد حتى 18 ديسمبر.

ويستأنف دوري المنتجع في 20 ديسمبر وبهانديكاب من 8 إلى 10 جول ليستمر حتى 15 يناير/كانون الثاني من العام المقبل، وفي 22 يناير تنطلق منافسات كأس دبي الفضية، وتستمر حتى 5 فبراير وبهانديكاب 18 جول، وبعدها بيومين تنطلق بطولة الأساتذة والتي تستمر نحو أسبوع وبهانيكاب من 6 إلى 8 جول.

مسك الموسم سيكون مع كأس دبي الذهبية في 14 فبراير/شباط وحتى 5 مارس/آذار بهانديكاب 18 جول، أي ذات التصنيف العالي، فيما تقام منافسات كأس تحدي دبي في 13 مارس وحتى 20 منه وبهانديكاب 10 جول، يليها دوري منتجع الحبتور خلال الفترة من 22 ولغاية 26 مارس، وبهانديكاب من 4 إلى 6 جول، وتقام منافسات كأس دبي خلال الفترة من 31 مارس/آذار وحتى 9 إبريل/نيسان وبهاند يكاب من 6 إلى 8 جول، ويختتم الموسم ببطولة دوري الحبتور بهانديكاب من 4 ولغاية 6 جول، ويقام خلال الفترة من 18 ولغاية 23 إبريل.