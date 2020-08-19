الفجيرة يواجه الوصل ودياً الخميس ويستقبل البرازيلي روزا

أكمل الفجيرة اتفاقه مع المهاجم البرازيلي فارلي روزا (26 عاماً) لاعب فريق بانيتوليكوس اليوناني والاتفاق السعودي للانضمام لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد بناء على رؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي جوران، وينتظر أن يجري اللاعب روزا الذي وصل البلاد، أمس الأول الاثنين، الفحوص الطبية اللازمة تمهيداً لقيده رسمياً في كشوف الفريق ليصبح المحترف الثاني في الفجيرة بجانب زميله رولي بونيفاسي القادم من الفيصلي السعودي.

على خط آخر يخوض الفجيرة يوم الخميس المقبل، أولى تجاربه الودية أمام مضيفه الوصل على ملعب الأخير ضمن المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي، وكان الفريق الفجراوي، قد اختتم معسكره التدريبي بالعاصمة أبوظبي ضمن المرحلة الثانية.

وأعرب الصربي جوران مدرب الفريق عن ارتياحه لسير الإعداد على الرغم من بعض الصعوبات بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مشيراً إلى أنه ركز خلال المرحلة السابقة على استعادة اللاعبين للياقة البدنية لتعويض ما فاتهم خلال فترة التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا.

وقال: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى خوض الفريق لأربع أو خمس مباريات تجريبية بهدف الوقوف على قدرات الفريق الحقيقية، فضلاً عن زيادة معدلات التناغم والانسجام بين العناصر الجديدة التي انضمت لصفوف الفريق ورفع الكفاءة الفنية والتكتيكية قبل انطلاق المنافسات الرسمية».