شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الذيد ينظم ورشة عمل «التنمية الذاتية ومتطلبات سوق العمل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نادي الذيد الرياضي، فعالياته وبرامجه التي تهدف إلى توعية اللاعبين وكافة أفراد المجتمع، واختتم بنجاح ورشة العمل الخاصة بالتنمية الذاتية ومتطلبات سوق العمل.

ووجدت الورشة التدريبية، تجاوباً كبيراً من المشاركين من الرياضيين وأفراد المجتمع الذين حققوا الاستفادة من محاضرة الدكتور سالم زايد الطنيجي، رئيس مجلس ضاحية البستان.

وسلط المحاضر خلال الورشة، الضوء على عدد من المحاور التي تكسب الباحثين عن عمل فرص الالتحاق بالوظائف المناسبة، لاسيما بعد جائحة كورونا والتغيرات الجذرية التي رافقت سوق العمل وأثرت في الوظائف المستقبلية المختلفة.

وفي نهاية الورشة قام سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي يرافقه خليفة مبارك بن دلموك، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، وسالم بن علي الرفيسا، عضو مجلس الإدارة، بتكريم الدكتور سالم زايد الطنيجي، على تعاونه التطوعي في تقديم الورشة التدريبية.

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