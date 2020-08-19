«الشارقة الرياضي» ينهي زياراته التعريفية للأندية الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى مجلس الشارقة الرياضي زياراته التعريفية للأندية الرياضية بالإمارة الباسمة بهدف بدء تطبيق النظام المالي الإداري الموحد ضمن الخطة المعتمدة للتحول الإلكتروني وترقية الأداء المالي وتطبيق نظام الحوسبة المالية والإلكترونية والحوكمة.

ضمت المرحلة الأولى زيارات مختلفة للأندية الرياضية من فريق العمل في قسمي تقنية المعلومات والشؤون المالية بإدارة الخدمات المساندة في المجلس بجانب ممثل الشركة المصممة للنظام لعدد تسعة أندية وهى الشارقة والحمرية والذيد ومليحة والبطائح والمدام وخورفكان واتحاد كلباء ودبا الحصن لشرح تفاصيل النظام ومختلف جوانبه وفروعه وهى المحاسبة والمشتريات والمستودعات والأصول الثابتة والاجتماعات، على أن تشمل المرحلة الثانية الأندية التخصصية بالإمارة وتضم خورفكان للمعاقين والثقة للمعاقين والدفاع عن النفس والشارقة للفروسية والسباق والشارقة الثقافي للشطرنح «رجال» والشارقة الدولي للرياضات البحرية والصقارين والسيارات القديمة وموظفي حكومة الشارقة واللجنة الدائمة لسباقات الهجن وسيتم التنسيق مع المعنيين في هذه الأندية وتحديد مواعيد الاجتماعات والزيارات.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إن الزيارات التعريفية تأتي ضمن الخطة المعتمدة لمتابعة تطبيق النظام لترقية الأداء الإداري والمالي بأندية الإمارة الباسمة ضمن أهداف المجلس الإستراتيجية وأشاد بتعاون الأندية الرياضية مع فريق العمل بالمجلس من خلال الزيارات والجولات السابقة والتي شملت المعنيين في أقسام ولجان المالية والمحاسبة في هذه الأندية.

وبدوره أشار عبد الله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة إلى أن المجلس يسعى إلى مساعدة الأندية في ترجمة الإمكانيات المتوفرة وتطبيق نظام مالي إداري موحد بين 21 نادياً من أندية الإمارة تحت مظلة المجلس مما يساهم في تسهيل العمل بما يعود بالفوائد عليها ونشر ثقافة التحول الرقمي والتخطيط الإداري الصحيح والتوثيق بجانب التدقيق على الأندية وتوحيد التقارير المالية والمتابعة الدورية للمصروفات مع الإشراف والمتابعة على بنود الموازنة التقديرية وضبط آلية الشراء.