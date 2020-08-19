كلباء يعلن انطلاق الأنشطة الرياضية للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أعلن نادي اتحاد كلباء عن انطلاق أنشطته للموسم الرياضي 2020 - 2021، وذلك في اجتماع إدارة النادي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، مساء أمس الاثنين، بحضور الدكتور خالد سيف مطر الزعابي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه سعيد خلفان المزروعي، بالإضافة إلى عبد الله حسن الدرمكي أمين السر العام، وسالم خميس المزروعي مشرف اللجنة الثقافية والمجتمعية، وعبد العزيز يوسف بوصيم مشرف الألعاب الفردية؛ لبحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ورحب الزعابي بالحضور، معلناً عن عودة الأنشطة الرياضية على صعيد الألعاب الجماعية والفردية بالنادي، بعد التوقف الإجباري بسبب جائحة «كورونا»، وقدم التهنئة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بعودة الحياة إلى الملاعب والصالات الرياضية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية التي تعنى بالسلامة العامة، وفق توجيهات مجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية المختلفة، انطلاقاً من القناعات الراسخة بأن السلامة أولاً، وعلى هذا النهج سيمضي النادي حفاظاً على اللاعبين والعاملين وكل المنتسبين للنادي، مشدداً على أهمية دور الإعلام في تطور الأداء الرياضي كشريك استراتيجي للنجاح المطلوب.

وكشف أن إدارة النادي بحثت الخطط الفنية للرياضات الفردية والجماعية للموسم المقبل وعددها تسع رياضات، وتم اعتمادها بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي الذي قدم له كل الشكر والتقدير للدعم والرعاية وإسهامه الملموس في تحقيق نجاحات مميزة، لافتاً إلى أن فريق الصالات بدأ نشاطه على صعيد فريقي الرجال والشباب، بينما ستعاود فرق السلة والطائرة واليد نشاطها مطلع الأسبوع المقبل بعد استكمال الفحوص الطبية اللازمة، مشيداً في الوقت نفسه بالتعاون الكبير بين اتحاد كلباء ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في رياضات الكاراتية والتايكواندو والجودو، فضلاً عن التعاون المثمر مع نادي الشارقة للشطرنج والثقافة في سبيل تطوير رياضة الأذكياء.

بدوره استبشر سعيد المزروعي، نائب الرئيس، بموسم رياضي جيد ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وفق ما ورد من رسائل الاتحادات الرياضية المختلفة، وأشاد المزروعي بدور مجلس الإدارة في استمرار التدريبات الفردية للاعبين عن بعد، وتوفير بعض الأدوات الرياضية بالمنازل للاعبين؛ لمتابعة التمارين، واستمرارية المحافظة على المستوى البدني والذهني للاعبين.

من جانبه أكد عبد الله حسن الدرمكي التزامهم بالإجراءات الاحترازية، واستعدادهم الكامل للموسم الرياضي، عبر توفير كافة الاحتياجات اللازمة، فضلاً عن إجراء الفحوصات الطبية، وتشكيل فريق للإجراءات الاحترازية في النادي، مشيداً بالإنجازات والنتائج الطيبة التي حققها لاعبو كلباء خلال الموسم الماضي، وفي مقدمتهم فريق الجودو، عبر تتويجه بالبطولة الخليجية والعربية، لافتاً إلى أن النادي يترقب المخاطبات بين الاتحادات الرياضية ومجلس الشارقة الرياضي لعودة باقي الفرق الرياضية واستكمال حلقة النشاط الرياضي.