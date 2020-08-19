شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كاصد ينضم للنجف العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
أعلنت الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي العراقي، تعاقدها بشكل رسمي مع حارس مرمى المنتخب العراقي الأول، وفريق القوة الجوية السابق، محمد كاصد، لتمثيل فريقها الكروي في منافسات الموسم المقبل، الذي من المؤمل أن تنطلق مبارياته في الشهر المقبل.
يذكر أن كاصد سبق أن مثل فرق الكرخ، والشرطة، وأربيل، والزوراء، والقوة الجوية، والنفط، كما خاض تجربة احترافية قصيرة مع احد الفرق القبرصية، فضلاً عن تمثيله لمنتخبات العراق «للناشئين، الشباب، الأولمبي، الأول»، كما مثل منتخب العراق الأول في بطولة كأس القارات التي أقيمت في جنوب إفريقيا عام 2009.
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