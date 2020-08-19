برناردو سيلفا يشيد بتدريبات مدارس السيتي لكرة القدم في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد برناردو سيلفا، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي، بالعمل الرائع الذي تقوم به مدارس السيتي لكرة القدم في الإمارات، حيث يحتفل برنامج التدريب بالذكرى العاشرة لتأسيسه.

وبعد انطلاقتها لأول مرة في عام 2010، أعلنت مدارس السيتي لكرة القدم عن توسيع برنامجها خلال الموسم الجديد ليصل العدد الإجمالي إلى سبعة مواقع تعمل في مختلف أنحاء أبوظبي، ودبي.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، تلقى أكثر من 10 آلاف لاعب شاب طموح في الإمارات العربية المتحدة تدريبات احترافية من أجل مساعدتهم على الارتقاء بمهاراتهم، وزيادة شغفهم بكرة القدم.

وأشاد سيلفا، لاعب الوسط الموهوب الذي فاز بستة ألقاب كبيرة منذ التوقيع مع مانشستر سيتي في عام 2017، بالتوجيهات التي يتلقاها اللاعبون الشباب في الإمارات العربية المتحدة، خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال: كان من الرائع رؤية اللاعبين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وهم يتواصلون مع مدارس السيتي لكرة القدم، ومانشستر سيتي، من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية ونشاطهم قدر الإمكان خلال فترة الجائحة. نحن في النادي، نمتلك القيم ذاتها من الفريق الأول، وصولاً إلى الفئات الأصغر عمراً، وتشمل هذه القيم العمل الجاد وأهمية الاستمتاع بكرة القدم، والتصرف بالطريقة الصحيحة داخل الملعب، وخارجه، لقد تابعنا مدارس السيتي لكرة القدم أثناء تطورها، ويعود جزء كبير من ذلك إلى أن اللاعبين والمدربين المشاركين يمتلكون القيم ذاتها.

وبالنسبة للموسم الجديد، ستكون الدورات مفتوحة للاعبين بمختلف قدراتهم، والذين تتراوح أعمارهم بين 3 و16 سنة، مع وجود مراكز تدريب في أبوظبي في مدينة زايد الرياضية، وفندق قصر الإمارات، إضافة إلى موقع جديد في جزيرة المارية.

وبالنسبة للاعبين المقيمين في دبي والراغبين في المشاركة، فستقام الحصص التدريبية في مدرسة برايتون كوليدج، ومدرسة جميرا للبكالوريا، وقبة الكرة، ومدرسة أبتاون في مردف.