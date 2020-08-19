شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تايلاند فى كأس العالم لمهارات السلة بالمركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب ناشئى السلة تحت 17 سنة اليوم، الأربعاء، نظيره تايلاند في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لمهارات كرة السلة، والتى تقام بالمركز الأولمبى بالمعادى وتستمر حتى 23 أغسطس الحالى. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن مجموعات بطولة كأس العالم للمهارات الفردية التي يشارك فيها منتخب مصر للناشئين ومنتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة، في الفترة من 18 لـ 23 أغسطس الجاري على صالة المركز الأولمبي في المعادي.

ووقع المنتخب المصري للناشئين في المجموعة الأولى مع إيطاليا وبنما وتايلاند، بينما وقع منتخب الناشئات مع أستراليا وإسبانيا وانتيجوا.

وأعلن الدكتور رفيق يوسف، المدير الفني لمنتخب الناشئين، عن قائمة المنتخب التي تضم 10 لاعبين وهم: مؤمن طارق خيري ومحمود وليد عبد المحسن وعبد الله ناصر من النادي الأهلي، إبراهيم محمد نبيل وعمر سعد حسن ويس أحمد عبد الفتاح من نادي سبورتنج، عمر محمد الدياسطي ومروان طارق محمد من الاتحاد السكندري، مازن أشرف الذهبي من نادي الشمس، آسر محمد جودة من سموحة.

فيما أعلن علي هاشم المدير الفني لمنتخب الناشئات عن قائمة تضم 10 لاعبات وهن: فريدة تامر ولجين سامي وفريدة مسعد وفريدة البنداري من نادى الصيد، هالة علي ورضوى علاء الدين وياسمين علاء الدين وآية خالد الفقي من النادي الأهلي، جنى حازم بركة من نادي الجزيرة وفريدة خالد حسن من نادي سبورتنج.