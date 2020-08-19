شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 18 أغسطس العديد من الأخبار الرياضية منها تعادل الزمالك مع نادي مصر بدون أهداف و إجراء محمود متولي لعملية الرباط الصليبي غدًا، وفوز المقاصة على الجونة، وفوز حرس الحدود على طنطا.

نادي مصر يُبعد الزمالك عن درع الدوري بتعادل سلبي

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سقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة ويبتعد الأبيض عن المنافسة عن درع الدوري ، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.

عبد الله جمعة يغيب عن الزمالك أمام الأهلى فى قمة الدورى

تأكد غياب عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، عن مواجهة الأهلى القادمة، المقرر لها السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز، وذلك بعد حصوله على إنذار أصفر أمام نادى مصر فى اللقاء المقام حاليًا حيث يعد الإنذار الأصفر الثالث له وبذلك سيفتقد الأبيض جهوده فى القمة للإيقاف.

شبانة في تليفزيون ”الخليج 365”: بن شرقي وساسي يمنعان الزمالك لصفقة رمضان صبحي

كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون ”الخليج 365” عن أن مسئولي نادي الزمالك أكدوا أن سبب توقف تحرك إدارة النادي عن ضم رمضان صبحي جناح هدرسفيلد المنتهي إعارته للأهلي يعود لرغبة النادي في الحفاظ علي قوامه الأساسي خاصة الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي.

حرس الحدود يزيد من أوجاع طنطا بهدف من "النيران الصديقة"

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متولى الأهلى يخضع لجراحة الرباط الصليبى غداً بالقاهرة

يجري محمود متولى مدافع الأهلي، جراحة الرباط الصليبي غداً الأربعاء ، بمعرفة الدكتور احمد عبدالعزيز ، بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبى، أثناء مشاركته في مباراة أسوان أمس ..وكان محمود متولي قد خضع لفحوصات طبية وأشعات اليوم، وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبدالعزيز، الذى أكد على حاجته للجراحة، وفي ذات الوقت ، طلب متولي من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ،أن يجري العملية الجراحية الدكتور احمد عبدالعزيز بدلا من السفر للخارج، لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات ، ووافق عبدالحفيظ على رغبة اللاعب، وتحددا غدًا الأربعاء موعدًا لإجراء العملية الجراحية.

المقاصة يهزم الجونة بهدف ويصعد ثلاثة مراكز فى جدول الدورى

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا غاليًا على الجونة بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الـ20 للدورى.

اتحاد الكرة يدرس تحويل سمير حلبية للجنة الانضباط بسبب تصريحاته الهجومية

تدرس اللجنة الخماسية إحالة سمير حلبية رئيس النادى المصرى للجنة الانضباط بسبب تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة وتجاوزه لفظيا ضدها، وسيكون القرار بناء على تفريغ كل مداخلات رئيس المصرى فى الفترة الأخيرة لتقديم المذكرة الخاص بشكواه للجنة الانضباط للتحقيق معه وتحديد العقوبة الموقعة ضده.