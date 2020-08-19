شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: أبناء المدربين مظلومين وأجاي لازم يرجع للجبهة الشمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، عن كواليس دخوله لمجال التدريب عقب إعلان اعتزاله وتولي المسئولية الفنية لعدد من الفرق، وقال رمضان السيد في تصريحات تلفزيونية لبرناج "البيت الكبير" على قناة الأهلي:كنت أخطط لمجال التدريب منذ أن كنت لاعباً ، وحاولت الاستفادة قدر الإمكان من الشيخ طه ومحمود الجوهري، خلال توليهم مسئولية الأهلي، وبمجرد ما أعلنت اعتزالي عملت بقطاع الناشئين بالأهلي، ثم تراجع أداء الأهلي ووصل المركز الـ 11، فتولى أنور سلامة تدريب الفريق وعملت معه، ثم خضت أول تجربة مدير فني مع أسوان.

واصل: نجلي أحمد كان في قطاع الناشئين كان ظهير أيمن مهاري جداً ولعب في فرق دوري ممتاز ولكن أبناء المدربين يتعرضون للظلم دائماً، ونجلي محمد واصل معي مشوار التدريب بينما اتجه أحمد إلى الاستثمار بعيداً عن الكرة.

أضاف: أجاي لازم يرجع لمركزه عشان يستعيد مستواه، لأنه شكل ثنائية رائعة مع علي معلول في الناحية الشمال وتغيير مراكز اللاعبين يعطل إمكانياتهم، أزمتنا فقط في الإصابات التي ضربت الأجنحة في الأهلي.