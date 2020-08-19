شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: كنا نعمل معسكرات أهلاوية فى منزل الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رمضان السيد، نجم النادي الأهلي الأسبق، عن كواليس المعسكرات المحدودة التي كان يدخل فيها مع بعض زملائه من لاعبي القلعة الحمراء، قبل المباريات المرتقبة للفريق، والتي كانت تقام في منزل محمد الخطيب رئيس الأهلي حالياً، وقال رمضان السيد في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "حسن حمدي أول من طبق الاحتراف في مصر، قبل ذلك كنا نجمع بعضنا كلاعبين في معسكر خاص في منزل محمود الخطيب بالدقي لنتحدث في المباراة التي سنلعبها والفريق الذي سنواجهه، وبيبو كان مُميز كثيراً في هذا الأمر".

وأضاف السيد: "منذ زمن طويل في الأهلي والفريق يضم 6 لاعبين كبار بالفريق، يعملون على حل أي مشكلة بالفريق قبل وصولها للمدير الفني وقبل تصعيد الموضوع، وكان حسن حمدي مدير كرة آنذاك يشجع على هذا الأمر، حتى أنه كان يتناقش معنا في اللائحة.

وواصل رمضان السيد: "في عصرنا أؤكد أنه ما كان هناك نادي في مصر يستطيع أن يغطي حجم اللاعبين الموجودين، وكان من حقهم أن يحصلوا على أرقام تاريخية".

واستكمل: في موسم اعتزالي كنت أفضل لاعب بالفريق، لكني تعرضت لإصابة بقطع في العضلة الأمامية أدت إلى تليفها، وكنت قد أجريت جراحة فيها وتعالجت في نادي توتنهام بإنجلترا، ولكن الطبيب هناك قال لي مش هتقدر تلعب كرة تاني.. كل ما تعمل سبرينت هتتمزق". واختتم: "الجوهري وقف جنبي بشكل كبير لأنه كان يعلم أني ضحيت من أجل الأهلي بعد التحامل على إصابتي في مباريات الكأس".