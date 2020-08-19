شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: اتفاجئت بلقب "شيخ المدربين" في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد السكندري عن سعادته، بعدما حصد لقب شيخ المدربين حيث أصبح صاحب الـ65 عامًا الأكثر قيادة كمدير فنى للمباريات بالمسابقة المحلية، وقاد مدرب الاتحاد السكندري فريقه في مباراة الزمالك والتي كانت مؤجلة ضمن الجولة 18 بدوري كرة القدم المصرى لتكون المباراة رقم 412 فى الدورى المصرى متفوقا على أنور سلامة الذى كان يحتل تلك المكانة لعدة سنوات سابقة وكان قد وصل إلى 411 مباراة فقط لينفرد بالرقم القياسى للمدربين فى عدد مباريات البطولة.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلي: مشوار طويل ومتعب، اتفاجئت بالخبر لم أكن أعلم بالأمر، الأصعب بالنسبة لي عبر مسيرتي كان تولي مسئولية الاتحاد السكندري، لأنه بيتي ونادي جماهيري، وهو ما يضع مسئولية كبيرة على عاتقي ، وواصل: من حق الجماهير أن تتطلع دائماً إلى الأفضل، ولكن أنا بطبيعتي لا أستطيع إرضاء الجماهير بمجرد الكلام.

ويعد طلعت يوسف أحد أفضل مدربى مصر فى الأعوام العشرة الأخيرة، وتولى فيها تدريب طلائع الجيش لموسمين متتاليين ثم اتحاد الشرطة لـ3 مواسم قدم فيها عروضًا قوية وتواجد فى المربع الذهبى للدورى، وتولى تدريب المصرى البورسعيدى فى صيف 2011 ولكنه استقال مطلع عام 2012، وكان مرشحا لتدريب المنتخب الوطنى بعد رحيل حسن شحاتة فى يونيو 2011 ولكن المفاوضات لم تكتمل مع اتحاد كرة القدم.

Advertisements

ولد طلعت يوسف فى الإسكندرية فى 21 يناير 1955، ويعتبر من اللاعبين البارزين فى تاريخ الاتحاد وساهم مع الفريق فى الفوز ببطولة كأس مصر عام 1976 عندما أحرز هدفًا شهيرًا فى نهائى البطولة فى مرمى النادى الأهلى ليفوز الاتحاد باللقب ويلقبونه فى مصر بمورينهو المصرى نسبة إلى المدرب البرتغالى الشهير.

وطوال مسيرته التدريبيه قاد طلعت أندية الإتحاد السكندري والكروم وبلدية المحلة وطلائع الجيش وإتحاد الشرطة والمصري وتليفونات بني سويف وبتروجيت وسموحة ومصر للمقاصة و تخللها تدريب اهلى طرابلس الليبى .

و عن 412 مباراة بالدورى الممتاز المصرى حقق 147 فوز و 133 تعادل و132 هزيمة وسجل 393 هدف مقابل 379 .