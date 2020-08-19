شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات بطولة الجمهورية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات الدور النهائى من بطولة الجمهورية للشباب تحت 18 سنة والذى تأهل له 5 فرق وهى الأهلى والزمالك والاتحاد والجزيرة وسموحة، وتقام المباريات في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الحالى، بالصالة المفتوحة بنادى 6 أكتوبر.

في اليوم الأول يلتقى الأهلى مع الزمالك، والاتحاد مع سموحة، وفى اليوم التالى يلتقى الأهلى مع الاتحاد والجزيرة مع الزمالك، وفى ثالث أيام البطولة يلتقى سموحة مع الجزيرة والزمالك مع الاتحاد، وفى الجولة قبل الأخيرة من الدور النهائي يلتقى الاتحاد مع الجزيرة، والأهلى مع سموحة، وتنتهى البطولة يوم الجمعة بمواجهات بين سموحة والزمالك، والجزيرة مع الأهلى.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد السلة قررت تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك بمنافسات الدور النهائى من بطولة الجمهورية تحت 18 سنة شباب، لتقام يوم 24 أغسطس بدلا من 28 أغسطس، وذلك نظرا لمركز كل فريق فى ترتيب فرق البطولة، خاصة أن نظام البطولة بمواجهة أول المجموعة الثانية مع ثانى المجموعة الأولى، وثانى المجموعة الثانية مع أول المجموعة الأولى، وكان الأهلى يحتل المركز الأول فى المجموعة الثانية، بينما سموحة الثانى، لذلك تم التعديل، فكان وفقا للموعد السابق ان سموحة في المركز الأول، يواجه لزمالك ثانى المجموعة الأولى ، فى أول أيام البطولة، لذلك تم التعديل، بأن يلتقى الأهلى مع الزمالك، والاتحاد مع سموحة يوم 24 من نفس الشهر.