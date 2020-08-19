شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك ونادى مصر بدون var من الدقيقة 64 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الزمالك ونادي مصر تعطل جهاز الـvar من الدقيقة 64 في اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الـ20 للدوري والذى انتهي بالتعادل السلبي، واستعان الحكم الدولي أحمد الغندور بقائدى نادي الزمالك ونادي مصر وأخطرهم بتعطل تقنية حكم الفيديو، خاصة أن هذا ما ينص عليه القانون بإخطار كباتن الفريقين في حالة حدوث تعطل في الـvar .

نجح الحكم الدولي أحمد الغندور في الخروج بمباراة الزمالك ونادي مصر لبر الأمان ولم تشهد أي اعتراضات من قبل أي من لاعبي الفريقين على قرارات الحكم الدولي أحمد الغندور.

سقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة ويبتعد الأبيض عن المنافسة عن درع الدوري ، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.

ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود عبدالرحيم جنش ، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو .

فيما لعب نادي مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشي.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة.

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جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريق الأبيض حيث حاول لاعبيه تسجيل هدف مُبكر للإبتعاد عن الضغوط وتوقفت المباراة في الدقائق الأولى لإصابة مصطفى سلطان لاعب نادي إف سي مصر ، بعدها فرض الزمالك سيطرته على اللقاء وشهدت الدقيقة العاشرة أول فرص الأبيض عن طريق الصاعد حسام اشرف ونال عبد الله جمعة بطاقة صفراء للخشونة.

بمرور الوقت نشط أداء الزمالك بشكل واضح وأمتلك زمام الأمور وهدد مرمى عصام ثورت أكثر من مرة لكن دجفاع نادي مصر مازال مُتماسك وأشهر أحمد الغندور حكم اللقاء البطاقة الصفراء لمهاجم نادي مصر ويليس فرتادو بعد إعتراضه على قرار الحكم بإسلوب غير لائق

حاول الزمالك زيارة شباك كتيبة خالد جلال المدير الفني لفريق مصر لكن دون جدوى بعدما أحكم لاعبو جلال الرقابة عل مفاتيح لعب الأبيض الذي لجأ للتسديد من خارج منطقة الجزاء لأختراق الحصون الدفاعية لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي .

مع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك تنويع هجماته وشغط بقوة عل دفاع فريق مصر لكن الأهير تماسك أمام هجمات الزمالك التي إتسمت بالعشوائية وعدم التركيز لذا فقدت خطورتها.

ودفع أشرف بن شريق وأوناجم واسامة فيصل بدلاً من كاسونجو وحسام أشرف وإسلام جابر على التوالي بغية زيادة النزعة الهجومية للأبيض.

إستغل الزمالك سرعات لاعبيه وخبراتهم للضغط على مرمى نادي مصر وكثّفوا من الهجمات المتتالية وحاصر الزمالك منافسه في نصف ملعبه وأهدر بن شريق وأوناجم وبن شرقي أكثر من فرصة للتسجيل وسط دفاع مُتماسك من جانب لاعبو مصر لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.