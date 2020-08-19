شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: أهدرنا حصد الثلاث نقاط والتعادل أمام الزمالك مكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر خالد جلال المدير الفني لفريق نادي مصر عن رضاه التام للأداء الذي ظهر عليه لاعبو فريقه خلال مباراة الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأوضح خالد جلال خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "كنت عامل سيناريو لمباراة الزمالك من بعد ماتش أسوان ولكن واجهتنا نفس الظروف بإضاعة بعض الفرص السهلة كانت كفيلة إننا نخرج بالثلاث نقاط وفي المقابل أهدر نادي الزمالك فرصتين محققتين عن طريق يوسف أوباما وأسامة فيصل ولكن نادي مصر هو كان الأخطر على مدار الشوطين وكنا الأقرب للفوز وعندما علمت بأن الزمالك سيخوض المباراة بالناشئين قررت الضغط على الفريق الأبيض من البداية والحصول على نقطة من الزمالك مكسب".

سقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة ويبتعد الأبيض عن المنافسة عن درع الدوري ، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.

Advertisements

ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود عبدالرحيم جنش ، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو .

فيما لعب نادي مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشي.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة.