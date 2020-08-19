شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: الجوهري "شاط الباب برجله وقال.. كدة هتبطلوا كورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، ذكريات بداية مشواره الكروي مع الساحرة المستديرة، بالكرة الشراب، عندما كان في سن الـ 8 سنوات قبل التحاقه بنادي التصنيع، وقال رمضان السيد في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: بدأت مسيرتي مع الكرة الشراب من سن 8 سنوات حتى 14 سنة، كانت متعتنا المفضلة، وفي مباراة بين الترسانة والتصنيع ذهبت لأشاهدها، ومعنا كرة شراب بين الشوطين نزلنا الملعب لنتسلى، فجاء المدرب وقال لي " ما تمشيش وخدني غرفة الملابس وجعلني أوقع على عقد".

أضاف: لعبت موسمين فقط في قطاع الناشئين بالتصنيع، ثم تم تصعيدي للفريق الأول في سن 17 سنة، لعبت موسم كامل بإصابة في العضلة الأمامية، لعبت برجل واحدة بسبب الألم في القدم الثانية وكنت لا أستخدم قدمي اليسرى مطلقاً، لم أرد الابتعاد عن الفريق في موسم الصعود، واستطاعت في النهاية تسجيل هدف الصعود بنفس القدم المصابة، في شبك طنطا.

واصل: كنا نلاعب منتخب ليبيا وحصلت خناقة كبيرة، حصل تدخل من جماهير الجزائر لأن المباراة كانت مقامة هناك، وألقوا علينا زجاجات، وعقب المباراة وصلنا قرار سياسي من الرئيس السادات ووصلت طائرة حملت جميع أعضاء البعثة وأعادتهم إلى مصر.

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استأنف: محمود الجوهري طالبنا بالقتال في كأس مصر بعد خسارة الدوري، واجهنا المقاولون واستقبلنا هدف في أول دقيقة وتم طرد لاعب من الأهلي، بين الشوطين، دخل الجوهري "شاط الباب برجليه، وقالنا احنا الاسبوع اللي فات خسرنا الدوري، وبتلعبو خسرانين واحد صفر ومطرود واحد انزلوا اخسروا الكاس كمان بس لو عملتوا كده المجموعة دي هتبطل كورة".

استكمل: في الشوط الثاني، ميمي الشربيني كان يعلق على المباراة وقال نصاً "حاسس أن فرقة الأهلي بيلعبوا بـ 20 لاعب مش 10"، وفوزنا بثلاثة أهداف في تلك المباراة.

واختتم: تعرضت لشد في الخلفية في مباراة المقاولون والجوهري قالي انت مش هتطلع من الملعب المباريات اللي جاية، فكنت أحصل على مسكنات ولعبنا بعد ذلك أمام الاسماعيلي وسجلت هدف الفوز، ثم واجهنا المصري في النهائي وفوزنا بهدفين مقابل هدف، وهذه الاصابة هي التي عجلت باعتزالي بعد ذلك.