شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جدل ترتيب الدوري المصري، تغيرًا طفيفًا بعد مباريات الجولة 20 من عمر المسابقة المحلية، التي أقيمت اليوم حيث فاز حرس الحدود على طنطا، فيما تغلب مصر المقاصة على فريق، بينما تعثر نادي الزمالك بالتعادل السلبي أمام نادي مصر، غير أنه ظل محتفظاً بوصافة جدول المسابقة بعدما رفع رصيده إلى النقطة 39، خلف الأهلي المتصدر برصيد 56 نقطة.

الزمالك يسقط في فخ التعادل سقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.

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حرس الحدود يضاعف أوجاع طنطا

حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره طنطا بهدف نظيف احرزه محمد أشرف حارس مرمى طنطا فى مرماه فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد الهدف نجح فريق طنطا فى السيطرة على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحرس عن طريق إسلام فؤاد وجون إيفرى لكن تالق أحمد السعدنى حارس الحدود حال دون تعديل النتيجة ، فيما جاءت احداث الشوط الثانى على عكس المتوقع حيث حاول فريق حرس الحدود الضغط لاحراز هدف الاطمئنان، وكاد ان يحصل على ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو الغت قرار محمد الحنفى حكم المباراة، وتنتهي المباراة بهدف نظيف لحرس الحدود.

المقاصة يهزم الجونة ويتقدم 3 مراكز

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا غاليًا على الجونة بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الـ20 للدورى، أحرز هدف المباراة محمد إبراهيم فى الدقيقة 65 من عمر المباراة ليرتفع رصيد أبناء الفريق الفيومى إلى 20 نقطة ويقفز للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة ومازال فى المركز الحادى عشر.