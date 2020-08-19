شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل أمير مرتضى وجماهير الزمالك بعد تعادل الأبيض مع نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت كاميرا "سوبر كورة" ردة فعل أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالزمالك، وجماهير الأبيض باستاد الكلية الحربية، فور انتهاء لقاء نادى مصر بالتعادل السلبى. لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..وسقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء،باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين . لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..وسقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء،باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين .

وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.

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ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود عبدالرحيم جنش ، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو .

فيما لعب نادي مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشي.