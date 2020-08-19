شكرا لقرائتكم خبر عن الوجه الآخر للملعب.. شاهد اللحظات الأخيرة من لقاء الزمالك ونادى مصر على دكة الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت كاميرا "سوبر كورة" اللحظات الأخيرة من مباراة الزمالك ونادى مصر، وكيف مرت على دكة الفريقين، والتى شهدت انفعالات من الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، وردود فعل لاعبى نادى مصر على إضاعة فرصة الدقيقة الأخيرة. لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..وسقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين. وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.

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ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود عبدالرحيم جنش ، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو .

فيما لعب نادي مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشي.