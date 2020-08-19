شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: طريقة الدفع بالناشئين خطأ قاتل من كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال طارق السيد لاعب الزمالك السابق إن الزمالك أهدر نقطتين بسبب الاعتماد على الناشئين في مباراة اليوم أمام أف سي مصر، وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ارتكب خطأ كبير في مباراة اليوم بمشاركة أكثر من لاعب ناشئ في مباراة مصر ونتيجة التعادل كانت طبيعيه في ظل إراحة العناصر الأساسية.

وتابع طارق السيد أن مباراة القمة المقبل التى تجمع الزمالك و الأهلي يوم السبت المقبل فى الأسبوع الـ21 للدوري خارج الحسابات نظرًا لغياب الفريقين عن مستواهم المعهود بسبب توقف النشاط الرياضي لأكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا

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سقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة ويبتعد الأبيض عن المنافسة عن درع الدوري ، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.