شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: طريقة الدفع بالناشئين خطأ قاتل من كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال طارق السيد لاعب الزمالك السابق إن الزمالك أهدر نقطتين بسبب الاعتماد على الناشئين في مباراة اليوم أمام أف سي مصر، وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ارتكب خطأ كبير في مباراة اليوم بمشاركة أكثر من لاعب ناشئ في مباراة مصر ونتيجة التعادل كانت طبيعيه في ظل إراحة العناصر الأساسية.
سقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة ويبتعد الأبيض عن المنافسة عن درع الدوري ، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.
ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود عبدالرحيم جنش ، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو .
فيما لعب نادي مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشي.
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