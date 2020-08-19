شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة.. محمد فاروق يتحدث لتليفزيون الخليج 365 عن دورى الأبطال ورمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 موجز أخبار الرياضة عن الكرة المحلية والعالمية، من إعداد نورهان طمان وتقديم شروق وجدى ورامى الحلوانى. واستضاف الموجز النجم الإعلامي والمحلل الرياضة محمد فاروق نجم النادي الأهلي الأسبق، والذى تحدث عن كواليس الكرة المحلية وتفاصيل وتطورات أزمة رمضان صبحى ورأيه فى قرار رمضان وفكرة الانتماء، كما تحدث عن توقعاته لمباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك والتى ستقام يوم السبت المقبل في ضوء آخر المباريات للفريقين ومستوى كل منهما.

وخلال التغطية أكد الكابتن محمد فاورق، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أن رمضان صبحى اتخذ القرار الصائب من وجهة نظره فى ظل عهد الاحتراف الحالى الذى تشهده الكره المحلية والعالمية.

كما تحدث فاروق عن الكرة العالمية، ورؤيته للنتائج الكبيرة التى حققها بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وهل الفريق هو المرشح الأول للبطولة، ومباراة البايرن وبرشلونة وأسبابها من وجهة نظهر ورؤيته لخروج ميسى ورونالدو من البطولة.