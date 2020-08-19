شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 /8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 18 أغسطس العديد من الأخبار الرياضية منها ، تعادل الزمالك ونادي مصر سلبياً ، إجراء محمود متولي لعملية الرباط الصليبي غدا.

نادي مصر يُبعد الزمالك عن درع الدوري بتعادل سلبي http://www.youm7.com/4935628 سقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة ويبتعد الأبيض عن المنافسة عن درع الدوري ، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.

تأكد غياب عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، عن مواجهة الأهلى القادمة، المقرر لها السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز، وذلك بعد حصوله على إنذار أصفر أمام نادى مصر فى اللقاء المقام حاليًا حيث يعد الإنذار الأصفر الثالث له وبذلك سيفتقد الأبيض جهوده فى القمة للإيقاف.

كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون ”الخليج 365” عن أن مسئولي نادي الزمالك أكدوا أن سبب توقف تحرك إدارة النادي عن ضم رمضان صبحي جناح هدرسفيلد المنتهي إعارته للأهلي يعود لرغبة النادي في الحفاظ علي قوامه الأساسي خاصة الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي.

أعلن محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن الفريق البورسعيدي سيخوض مبارياته المؤجلة في الدوري بالتزامن مع استئناف بطولة كأس مصر، مضيفاً في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، أن مصابي المصري حايلاً يخضعون للعزل في مدينة بورسعيد، وقال الخولي: لاعبو المصري الآن في قرية سياحية مغلقة بالكامل على اللاعبين المصابين، نعيش حالة حيرة شديدة مع اللجنة الخماسية، هناك حالة من الدهشة بسبب غرابة الموقف .

عقدت لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك تجارب ودية اليوم بملاعب الناشئين بالنادي شارك فيها ١٠٠ لاعبا من مختلف الأعمار السنية حيث تم الاستقرار على اختيار خمسة لاعبين سيتم الإعلان عنهم لاحقا، جاءت التجارب في حضور طارق يحيى المشرف العام على قطاعات الناشئين ونائبه مدحت عبد الهادي وغانم سلطان رئيس لجنة اكتشاف المواهب ومعهم عادل المأمور المشرف على مدربي حراس المرمى وحماده عبد اللطيف ومصطفي نجم عضوا اللجنة وأحمد سمير المدير الفني لقطاع الناشئين وسعيد لطفي المنسق الإعلامي للقطاع وعضو لجنه اكتشاف المواهب.

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يجري محمود متولى مدافع الأهلي، جراحة الرباط الصليبي غداً الأربعاء ، بمعرفة الدكتور احمد عبدالعزيز ، بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبى، أثناء مشاركته في مباراة أسوان أمس ..وكان محمود متولي قد خضع لفحوصات طبية وأشعات اليوم، وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبدالعزيز، الذى أكد على حاجته للجراحة، وفي ذات الوقت ، طلب متولي من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ،أن يجري العملية الجراحية الدكتور احمد عبدالعزيز بدلا من السفر للخارج، لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات ، ووافق عبدالحفيظ على رغبة اللاعب، وتحددا غدًا الأربعاء موعدًا لإجراء العملية الجراحية.

تدرس اللجنة الخماسية إحالة سمير حلبية رئيس النادى المصرى للجنة الانضباط بسبب تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة وتجاوزه لفظيا ضدها، وسيكون القرار بناء على تفريغ كل مداخلات رئيس المصرى فى الفترة الأخيرة لتقديم المذكرة الخاص بشكواه للجنة الانضباط للتحقيق معه وتحديد العقوبة الموقعة ضده.

نفى محمد عمارة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ما تردد مؤخراً بشأن منعه من دخول النادى، موضحاً أن ما تردد فى هذا الشأن ليس له أى أساس من الصحة لأنه علاقته بالأهلي أبدية ولا يمكن أن تشهد مثل هذه الأمور الغير منطقية فى القلعة الحمراء حتى لو كان هناك خلاف فى وجهات النظر بينه وبين إدارة النادى بشأن بعض القضايا داخل النادى.

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن طاقم الحكام الأوربى الذى تم الاتفاق معه لادارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك السبت المقبل ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى ليس من رومانيا، وأوضح مسئولو الجبلاية انه سيتم الإعلان عّن هوية واسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

تعرض عبد الرحمن الدح لاعب فريق طنطا للاصابة بارتجاج فى المخ عقب كرة مشتركة بينه وبين حارس مرمى حرس الحدود في المباراة التى جمعت الفريقين فى بطولة الدورى الممتاز اليوم، الثلاثاء، وتم على أثرها حجز اللاعب باحد المستشفيات فى الإسكندرية لإجراء الأشعة تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق الطنطاوى للاطمئنان على اللاعب.

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا غاليًا على الجونة بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الـ20 للدورى.

كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون ”الخليج 365” عن أن مسئولي اتحاد الكرة، أكدوا أن سبب الأزمة التى حدثت بشأن مباراة المصرى والإسماعيلى الأخيرة هو تضارب التقارير التى وصلت اتحاد الكرة من الشركة المسئولة عن المسحات والتى أجرت المسحات للاعبى المصرى على دفعات.