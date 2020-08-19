شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العدل يكشف استعدادات اللجنة الطبية لاستقبال مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، رئيس اللجنة الطبية ببطولة كأس العالم 2021، عن خطة اللجنة الطبية خلال مونديال اليد والذي سيُقام بمصر في يناير المقبل، وقال العدل إن هناك خطة محكمة من اللجنة الطبية، في ظل الظروف الراهنة التى يمر العالم أجمع لتفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، وأحقية المنتخبات الوطنية المشاركة بالبطولة في الإطمئنان على البعثات الخاصة بها سواء من اللاعبين والأجهزة الفنية وأيضاً الإعلاميين، وعلينا أن نكون نموذج يحتذى به في تنظيم البطولات العالمية.

وأكد العدل أن اللجنة الطبية تسعى لاتخاذ الإجراءات الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة، لاسيما وأنها اللجنة المسؤلة للكشف عن فيروس كورونا، وستكون تحت إشراف لجنة متخصصة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، وبالتالى قررت اللجنة تواجد نقطة طبية في كل قطاع من مدرجات الصالات التى تستضيف البطولة، من أجل الجماهير في حالة استقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم على تواجدهم بالبطولة.

كما اتفقت اللجنة على عمل غرف طبية للاعبين وأخرى للإعلاميين وغرف طبية لكبار الزوار، داخل كل صالة من الصالات الأربعة المخصصة، ولم تتوقف خطة اللجنة على ذلك بل اتفقت على وجود 8 سيارات إسعاف للاعبين والوفود والإعلاميين والجماهير، فضلاً عن تواجد سيارات إسعاف مصاحبة لأتوبيسات المنتخبات الوطنية المشاركة بالبطولة.

وتستضيف مصر البطولة على 4 صالات هي، استاد القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر الجديدة وبرج العرب. وعن جاهزية اللجنة لاستقبال الجماهير شدد على تتبع كافة المنتخبات المشاركة في البطولة منذ دخولهم إلى مطار القاهرة، وسيتم عرض كل تحاليل الpcr وعملها للمنتخبات الـ32 المشاركة، كما سيتم عمل قياسات درجات الحرارة للجماهير التي ستحضر المباريات، وسيقوم الطب الوقائي بعمل تعقيم دائم للمدرجات الخاصة بالجماهير".

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وتابع أن اللجنة ستقيم عيادة طبية شاملة داخل الفنادق التي ستستقبل البعثات الأجنبية بالبطولة، فضلاً عن تعقيم شامل للفندق وغرف اللاعبين والطعام.

وأشار دكتور محمود العدل إلى أن اللجنة تجهز حالياً كتاب مفصل عن إصابات مفصل الكتف، وعمل نشرات طبية مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية ،ليتم توزيعها على الوفود المشاركة بالبطولة، بالإضافة إلى إقامة مؤتمر على مستوى عالمي سيشارك فيه خبراء الطب الرياضي حول العالم، للوصول إلى أحدث أسلوب علمي لمعالجة اللاعبين.

يذكر أن اللجنة الطبية تضم كلاً من: الدكتور رزق عبد الفتاح مستشار وزير الشباب والرياضة للطب الرياضي ، والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن استاذ أمراض القلب بكلية طب بنها، والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية، والدكتور أحمد نزيه عضو نقابة الأطباء بالأسكندرية، ومدير منطقة كرة اليد بالمحافظة، والدكتور أحمد العزب مدير عام بهيئة الإسعاف بالقاهرة،

والدكتور محمود الرفاعي المختصص في المنشطات والتحليل، والدكتور عبد الرحمن العراقي استشاري جراحة العظام بالطب الرياضي.

وتستضيف مصر بطولة العالم بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، ويتم تقسيمها على 8 مجموعات وتضم كل منهم 4 فرق ليتأهل أول ثلاثة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخبا، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات تضم كل منهم 6 فرق ليتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي.